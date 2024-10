VIDEO | 57-kilone UFC naisvõitleja viskas 125-kilost kulturisti nagu jahukotti

„Amanda võitis. Ma olen täiesti löödud. Üritasin teda kontrolli all hoida, kuid nüüd on mu silm sinine. Ma ei ole võitlussportlane. Praegu nähtu tõestas, et vabavõitluses loeb toores jõud võib-olla kümme protsenti. Amanda on tõeline eeskuju naistele. Ta näitas, kui võimekad on naised. Sain just naise käest peksa,“ sõnas Balestrini.