Tennisemaailma pahapoiss Nick Kyrgios teeb suurejoonelise tagasituleku ja soovib võita suure slämmi turniiri

„See vigastus, mis mul oli, oli tõeliselt jõhker. Mulle öeldi, et ilmselt ei saa ma enam kunagi mängida. Mind see ei huvitanud. Ütlesin lihtsalt, et andke mulle veel kaks-kolm aastat. Lõppeb see hästi või halvasti, kuid kindlasti on see lõbus. Ainus, mis mind motiveerib, on soov võita suure slämmi turniir. Soovin anda endale veel ühe võimaluse,“ lisas karjääri parimal hetkel maailma edetabeli 13. real paiknenud Kyrgios.