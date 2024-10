Kaidi Kivioja lõpetas Portugali Ironmani seitsmendana. "Ei olnud vajalikku särtsu.“

„See tulemus ei olnud kindlasti see, mille järele ma siia tulin. Ei olnud halb päev, aga lihtsalt üks keskpärane päev,“ ütles Kivioja Eesti Triatloni Liidu pressiteate vahndusel. „Jäin rattadistantsi alguses üksi ja olin seejärel üksi kogu ülejäänud kaks tundi. Vaimselt oli raske ja ma ei suutnud ennast niimoodi kannatama panna, et oma positsiooni parandada. Ka jooks ei olnud imeline. Ei olnud mu halvim jooks, aga kindlasti mitte parim. Hooaeg on olnud pikk ja seekord ei olnud minus seda vajalikku särtsu.“