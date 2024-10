Mercedese boss Norrise karistamisest: see oli kallutatud otsus, kuid see pole üllatav

Norris suutis viis ringi enne võistluse lõppu Max Verstappenist (Red Bull) mööduda, kuid žürii leidis, et see oli reeglitevastane, sest Norris ei suutnud möödasõidul raja piiridesse jääda. Kuigi McLaren apelleeris otsuse, väites, et Verstappen surus nende sõitja rajalt välja, sai Norris ikkagi viiesekundilise ajakaristuse.