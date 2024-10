Seitse küsimust ja ennustust NBA hooaja eel. Kas Celtics kaitseb tiitlit? Kes läänest finaali jõuab?

Ositi on see loogiline, sest viimase aja (palga)reeglite muudatustega on tehtud kõik selleks, et paremad mängijad jaotuksid terve liiga peale laiali. Kuid Bostoni seis on ootamatult hea. Mullu võitis meeskond põhihooajal 82 mängust 64 (paremuselt järgmine klubi 57), play-off’i seeriates jäid nad kindlalt peale 4:1, 4:1, 4:0 ja 4:1. Selles, kes on liiga parim meeskond, polnud kahtlust ning boonuseks suutsid nad sel suvel enda ridades hoida kõik põhimehed – peatreener Joe Mazzulla käe all jätkavad Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Derrick White, Kristaps Porziņģis, Al Horford ja nii edasi.