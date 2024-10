Neuville: Jaapanis piisab meile MM-tiitli kindlustamiseks heast pühapäevast

„Võime selle nädalavahetuse lõpetada kindlasti positiivsel noodil,“ sõnas Neuville pühapäeval Belgia rahvusringhäälingule RTBF.

„Loovutasime terve nädalavahetusega neli punkti ja lahkume siit 25-punktise eduga. See on mugav edu, kuid see nõuab meilt head sõitu, ent me ei pea liigseid riske võtma,“ jätkas belglane. „Eesmärk oligi Jaapaniks mõnus edu saada ja see õnnestus.“

Tootjate arvestuses juhib Hyundai Toyota ees 15 punktiga.

„Oleme olnud järjekindlad, meil on olnud töökindel auto terve hooaja vältel, välja arvatud Keenias. Meeskond teeb kõik, et anda meile viimaseks etapiks parim auto,“ on Neuville kindel.

„Peame püüdma meeskonda aidata, kuid ärgem unustagem, et tiimil on stardis ka kolmas auto, et punkte koguda.“

Belgia ralliäss on Jaapani etapi eel enesekindel, sest teab, et isegi ainult pühapäevaga on tal võimalik MM-tiitel kindlustada.

„Me teame oma eesmärki ja teame, mida peame tegema. Kui Jaapanis läheb kõik viltu, siis jääb ikkagi veel pühapäev, kus on mängus 12 punkti. Meie peame teenima kuus punkti. Me oleme väga heas seisus ja kui teeme oma tööd nii nagu oskame, siis toob see ka tasu,“ lisas Neuville optimistlikult.

Hooaega lõpetav Jaapani ralli peetakse 21.-24. novembril.