VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Kullamäe sai inspiratsiooni... ja hakkab äkki vilemeheks!? Kas Kotsar ikka läheb Jaapani liigas paremaks?

Elukestev õpe, ka läbi korvpalli, on täiesti võimalik. Kullamäe sai lõppeval nädalal kogemuse, mis tal seni puudus. Ta transportis Pärnu Sadama FIBA Europe Cupi mänguga seoses kohtunikke Tallinna ja Pärnu vahet. See andis võimaluse kohtunikega Tšehhist ja Islandilt natuke teistsuguses keskkonnas suhelda ja mõtteid vahetada. Väga rikastav. Mida Kullamäe täpsemalt silmas peab, selgitas ta saates üsna põhjalikult.

Eesti-Läti liigas tulid mõistagi jutuks võidud ja kaotused ning konkreetsed nopped erinevatest mängudest, aga lahati ka Stefan Vaaksi üleminekut Viimsi meeskonnast BC Kalev/Cramosse. Ühelt poolt võib tegu olla üsna riskantse sammuga, teiselt poolt on tegemist jällegi võimalusega, mida oleks patt kasutamata jätta. Fakt on see, et Vaaks on esimese mängu Kalev/Cramo särgis juba teinud, kui Eesti meisterklubi alistas võõrsil väga kindlalt Ogre meeskonna.