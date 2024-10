KUULA | „Kuues käik“: Tänak võitis ralli, Ogier’ tegi taas avarii ja hinded kõigile Rally1 sõitjatele

Tänak ei läinud punktikatsel riskima, vaid ta kindlustas endale rallivõidu ja Hyundaile head punktid. Kas ta tegi õigesti?

Mis on lahti Ogier’ga, kes kolmandat etappi järjest ei suutnud rallit tervikuna kokku panna?

Tänak sai sama palju punkte nagu Katsuta ja kaks vähem kui Evans. Kas see näitab taas punktisüsteemi totrust?

Kas ja millised massid toob MM-etapp Saksamaal kohale?

Lisaks jagasid Kaljurand ja Poom välja hinded kõigile Rally1 sõitjatele ning meeskondadele. Kes said kahe? Kes said viie?