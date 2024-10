Sebastien Ogier kommenteeris avariid: olen enda peale vihane ja vabandan

„Järjekordne näide, et eessõitjate töö on väga tähtis. See oli sel nädalavahetusel ainus kiiruskatse, mida nad läbi ei sõitnud, ja meil polnud tingimuste kohta infot. Pikas kurvis olid eelnevad masinad lõiganud oodatust rohkem, mistõttu see oli väga mudane ja masin ei pööranud. Lasin kurvi laiaks ja sõitsin puudesse,“ kommenteeris Ogier juhtunut RallyTV otse-eetris.