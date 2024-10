Kerr Kriisa sai tänu reeglimuudatusele ihaldatud särginumbri

Arizona ülikoolis oli Kriisa särginumber 25 ja eelmisel hooajal West Virginias 3. Kriisa selgitas Kentucky korvpallitiimi sotsiaalmeediavideos, miks ta eelistab just numbrit 77 ja miks ta seda NCAA-s varem kanda ei saanud.

„Mu isa (Valmo Kriisa - toim.) oli number 7. Ma ei tahtnud täpselt sama numbrit valida, aga 77 on nagu järgmise põlvkonna asi. Enne USA-sse tulemist kandsin samuti 77-t. Aga NCAA-s oli reegel, et suuri särginumbreid ei tohi kasutada. Ma ei saa siiamaani aru, miks. Aga nüüd muudeti see ära,“ rääkis ta.