TÄNA DELFI TV-s | Kas Keila Coolbet avab Eesti-Läti liigas võiduarve?

„Läti Ülikooli noor tiim on võimeline näitama heal tasemel korvpalli, kui neil lasta seda teha. Kalev/Cramo ja Pärnuga mängud näitasid, et nagu noorel satsil ikka, on neil probleeme stabiilsusega, aga nad on võimelised tegema väga korraliku partii,“ ütles Keila abitreener Kristjan Evart enne kohtumist.