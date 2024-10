TÄNA DELFI TV-s | Liidrist ilma jäänud Viimsi püüab kodusaalis Läti klubi üllatada

Viimsi on Eesti-Läti liigas sel hooajal kaotanud mõlemad kohtumised. Riia VEF-ile jäädi võõrsil alla 52:89 ja Rapla Utilitasele kaotati kodus 80:85. Zelli on kogunud kolm võitu ja kaks kaotust. Viimati mängiti reedel, siis tunnistati võõrsil Tartu Ülikool Maks & Mooritsa 77:71 paremust.

„Tahame nagu alati mängida võistkondlikult ja enesekindlalt nii kaitses kui rünnakul. Kui oma põhimõtteid ja reegleid suudame järgida kogu mängu jooksul ning „mõõnaperioode“ ära hoida, siis on kõik võimalik. Seoses Vaaksi lahkumisega vajab uus rollide jaotus veidi aega, aga nüüd on järgmistel poistel võimalus see olukord enda kasuks pöörata ja ise liidrirolli asuda. Meie eesmärgid on endiselt samad,“ rääkis Lips.