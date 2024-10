Verstappen lõpetas pika võidupõua, aga tänaseks sai eelise suurim rivaal

19 ringi pikkuses sprindisõidus noppis aastatel 2021-2023 maailmameistriks tulnud Verstappen üsna kindla esikoha, tema edu Carlos Sainzi (Ferrari) ees oli 3,882 sekundit. Norris jäi kolmandana maha 6,240 sekundiga.

Et sprindisõidu võitja teenib kaheksa ja kolmanda koha omanik kuus punkti, suutis Verstappen MM-sarja üldarvestuses Norrise ees edu üle pika aja kasvatada. Enne tänast USA GP põhisõitu on Verstappenil 339 ja Norrisel 285 punkti. Ühtlasi võitis Verstappen esimest korda pärast juuni lõpus peetud Austria GP-d, ka siis oli ta parim sprindisõidus.