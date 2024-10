Briti olümpialegend teatas, et tal on pöördumatu vähk. Elada on jäänud kaks kuni neli aastat

Hoy tegi vähidiagnoosi avalikuks tänavu veebruaris, aga kinnitas, et loodab keemiaravi järel naasta täie tervise juurde. Laupäeval Sunday Timesile antud intervjuus tunnistas Hoy, et ravi enam pikas plaanis ei aita.

„Arstid ütlesid, et mul on elada veel kaks kuni neli aastat,“ lausus endine rattaäss. Tegu on eesnäärmevähiga, mis on laienenud ka õla- ja puusapiirkonna luudesse, roietesse ja selgroogu.

„Nii ebaloomulik kui see kõik ka ei tundu, siis nii see looduses käib. Sünnime ja sureme, see on osa protsessist. Aga võin olla õnnelik, et on rohud, mis aitavad mu elupäevi natukenegi pikendada,“ rääkis Hoy.