DELFI VIDEO | Karl Andre Vallner Levadia tiitlist: tänane päev oli kõrgemalt poolt ette kirjutatud

„Praegu domineerib kergendus. Terve aasta oodati seda ja nüüd on see tehtud,“ jagas Levadia väravavaht Karl Andre Vallner esimesi emotsioone. „Tunne tuleb ehk natukene hiljem, hooaja lõpus. Neli mängu on veel liigas mängida, aga hea meel, et see tehtud sai.“