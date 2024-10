DELFI KESK-EUROOPAS | Päevakommentaar: Neuville tegi Neuville’i ja heitlus tiitlile jätkub

On see õige või vale, kuid millegipärast arvatakse, et Neuville’i närvid otsustaval hetkel ei kesta. Või siis ei kestnud, sest tänavu tundus belglane enesekindlam ja rahulikum ehk kokkuvõtlikult kogenum. Paraku lõi ralli 11. kiiruskatsel taas välja vana Neuville’i.