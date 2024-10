DELFI VIDEO | Ott Tänak: boss lubas minuga pärastlõunal mitte sõnumineerida, võisin teha oma asja

Tänak kaotab enne pühapäeva Toyota rooli keeravale Sebastien Ogier´le 5,2 sekundiga, kuid suures plaanis see midagi ei tähenda, kuna homme on laual uued punktid. Laupäevase seisuga pistis Tänak taskusse 15 punkti, mida on Neuville´ist viie võrra enam. Kuidas Tänak ise päevaga rahule jääb?