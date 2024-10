DELFI VIDEO | Ott Tänak: ise näeme, et võiksime võidu sõita, aga meeskond tahab meid tagasi hoida

Eestlase sõnul oli päeva avakatse olude poolest kõige stabiilsem. „Udu tegi asja keeruliseks, sest nähtavus oli halb, aga pidamise poolest oli suhteliselt okei. Peale seda meeskonna juht polnud väga rahul ja ta soovis, et me sõidaks veel rohkem kindla peale. Keskmine katse oli rütmi ja natuke ka legendi poolest ilmselgelt liiga kindla peale ning kaotasime liiga palju aega. See polnud vajalik,“ selgitas ta.

„Teel on päris mitu üllatuse kohta. Näiteks nendes kohtades, kus Neuville tegi spinni ja pärast välja pani, puudus meilgi info, et seal võib olla teistmoodi. Pidamise muutus oli neis kohtades suur. Asfalt on hall ja raske on öelda, kas seal on tolm või see on märg. Ka esiautodel on keeruline sõidu ajal pinnast hinnata,“ selgitas ta kaootilist hommikut.