Norra laskesuusataja Oslo kohtu otsusest: see on väike kriis

Oslo kohus leidis, et suured suusabrändid Salomon ja Atomic on toime pannud patendi rikkumise, kui kopeerisid ebaseaduslikult Rottefella väljatöötatud suusaklambreid.

Salomoni ja Atomicu taga seisev Amer Sports on juba teatanud, et kaebavad kohtuotsuse edasi.

„Oleme pettunud ega nõustu otsusega, kuna see mõjutab sportlasi, kes on oma elu spordile pühendanud, ja piirab tarbijate valikuvõimalusi,“ kirjutas Amer Sports oma veebisaidil avaldatud pressiteates.

„Ma kujutan ette, et kontoris käib pingeline töö. See oleks ikka väike kriis, kui me ei saa enam kasutada klambreid, millega oleme harjunud. See pole üldse lõbus olukord,“ tunnistas Christiansen norralaste VG-le.