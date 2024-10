„Üritame aru saada, miks asjad läksid valesti.“ Kahel järjestikusel kiiruskatsel teelt välja sõitnud Fourmaux katkestas

„Esidiferentsiaali mure tõttu masin ei peatunud soovitult ja rattad tõmbasid pidevalt blokki, mistõttu sõita oli päris keeruline,“ rääkis ta katkestamise järel DirtFishile. „Masin oli nii alajuhitav, et meil oli mitu ärevat olukorda. Sain murest aru esimese katse starti liikudes, kui proovisin rehve soojendada ja need kohe blokeerisid. Mure oli ka varem ja see läks läbi nädalavahetuse hullemaks. Auto oleks pidanud olema sama nagu testidel, aga juba reedel tundsin, et räpastes teelõikudes olin pidurdustel väga hädas. Küllap see hakkas juba siis lagunema.“