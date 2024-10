Kas otsite koolivaheajaks tegevust, mis on sobilik kogu perele?

1) Ole tunnistajaks legendaarse maailmameistri sõidule. Tallinnas peetava MM-etapi suurfavoriidiks on vaieldamatult lausa 36-kordne maailmameister Toni Bou Hispaaniast. Triali absoluutsele valitsejale pakub konkurentsi kogu ala paremik, eesotsas võistlusklassi mulluse MM-hõbeda Jaime Busto, pronksi Gabriel Marcelli ning Itaalia esinumbri Matteo Grattaloraga. Tule kae oma silmaga, kuidas maailma parimad motosportlased esitavad gravitatsiooni trotsivaid trikke ja võistlevad kõrgeimal tasemel.

2) Tegemist ja nägemist kogu perele. Trixs võistlused on pakkunud adrenaliinirohkeid elamusi Eesti publikule juba kahel viimasel aastal, kuid tänavu on esmakordselt tegemist ametliku MM-etapiga. Olenemata sellest, kas oled motosporti fänn või plaanid tulla mootorimürina keskele esmakordselt – meie üritus garanteerib põnevaid elamusi nii lastele kui täiskasvanutele.

3) Pealtnäha uskumatud trikid ja väljakutsed: X-Trial ei ole ainult võidusõit – see on oskuste ja täpsuse näitus. Oodata on hingematvaid trikke, üllatavaid takistusi ja väljakutseid, mis hoiavad sind pidevalt pingul.