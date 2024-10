Kas otsite adrenaliinist pakatavat tegevust, mis sobiks ideaalselt kogu perele koolivaheajal?

Lõbu kogu perele : Trixs on loodud pakkuma adrenaliinirohket kogemust igas vanuses pealtvaatajatele. Olenemata sellest, kas oled motosporti fänn või koged seda esimest korda, üritus garanteerib põnevuse nii lastele kui täiskasvanutele.

Uskumatud trikid ja väljakutsed : X-Trial ei ole ainult võidusõit, vaid ka oskuste ja täpsuse näitus. Oodata on hingematvaid trikke, takistusi ja väljakutseid, mis hoiavad sind pidevalt pingul.

Ainulaadne õppimisvõimalus lastele : See üritus võib olla suurepärane õpikogemus noortele, näidates, kuidas sihikindlus, keskendumine ja sportlikkus selles põnevas spordis kokku saavad.

Näe legendi – Toni Bou: Trixs toob Tallinnasse ühe suurima motosportlase ajaloos – Toni Bou, kes on mitmekordne maailmameister. Tema tehniline oskus ja meisterlikkus on midagi, mida pead oma silmaga nägema, et uskuda.