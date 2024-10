VIDEO | Fourmaux ja Mikkelsen elasid avakatsel üle ärevad hetked

„Saime ülesõidul aru, et meil on esidiferentsiaaliga suur probleem. Esirattad on lukus, hooti nad ei vea ja sõidan nagu tagaveolise autoga. Väga-väga-väga keeruline. Ja kui tee on natuke räpane, siis pole mingit pidamist. Selle masinaga on võimatu sõita,“ kurtis Fourmaux katse finišis.