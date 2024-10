OTSE DELFI TV-s | Kas Keila KK teenib TalTech/Alexela vastu esimese võidu?

Kui TalTech on siiani võitnud kaks ja kaotanud ühe mängu, siis võiduta jätkava Keila KK arvel on kolm kaotust.

TalTechi peatreeneri Alar Varraku mängueelne kommentaar: „Keila vastu tuleb olla väga tähelepanelik, arvestades, et meil on mitu puudujat. Neile meeldib „vaba korvpall“ ning nad võtavad sama palju kolmeseid kui kaheseid. Nende keskmine visatud punkti saak on 80 juures ja heal päeval võivad nad paljudele peavalu valmistada.“