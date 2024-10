Aleksandr Selevko on Prantsusmaal lühikava järel kolmandal kohal

Tänavuse EM-i hõbemedalist Selevko sai kohtunikelt lühikava eest 83,32 punkti. Tema isiklik rekord on 90,05 silma.

Võistlust asus juhtima prantslasest Euroopa meister Adam Siao Him Fa, kes teenis 96,74 punkti. Teisel kohal on EM-pronks, šveitslane Lukas Britschgi (87,98p).

Mihhail Selevko ja Arlet Levandi said vastavalt 78,93 ja 65,90 punkti ning on 5. ja 13. kohal. Üldse on startis 23 meest (Tulemused).