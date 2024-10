10 PÕHJUST | Miks minna vaatama Lajali ja Monfilsi tenniselahingut?

Toome siinkohal lugejateni kümme põhjust, miks 21. novembril sammud spordisaali seada.

1. Monfils alistas hiljuti Alcarazi

Monfils on sel aastal võtnud tennisekarussellil tõeliselt suuri skalpe. Augustis USA-s Cincinnatis peetud ATP tenniseturniiril alistas prantslane teiste seas maailma edetabeli toonase kolmanda numbri Carlos Alcaraz’i 4:6, 7:6 (5), 6:4. Alcaraz võitis tänavu nii Prantsusmaa lahtiste kui ka Wimbledoni suure slämmi turniiri.

2. Monfils on kunagina maailma kuues reket

38-aastane Monfils on ATP edetabelis parasjagu hoidmas 41. positsiooni, kuid karjääri tipphetkedel on ta olnud maailma absoluutne tipp. 2016. aastal hoidis ta edetabelis koguni kuuendat positsiooni. Suurturniiridest on tema jaoks kõige edukamateks olnud 2008. aasta Prantsusmaa ja 2016. aasta USA lahtised. Mõlemal juhul jõudis ta poolfinaali.

3. Monfilsi elukaaslaseks on Kontaveiti suur konkurent

Monfils on osapooleks tennisemaailma ühest kuulsamast paarist. Nimelt on Monfilsi elukaaslaseks Anett Kontaveiti omaaegne suur konkurent Elina Svitolina. 30-aastane ukrainlanna on maailma edetabelis hoidnud parimal juhul kolmandat kohta. Suure slämmi turniiridel on ta kolmel korral jõudnud poolfinaali. 2023. aastal sai tuntud tennisepaar oma esiklapse. Seejärel naasis Svitolina ka võistluskarussellile.

4. Monfils pakub publikule ägedaid libistamisi

Monfilsi hüüdnimeks on „La Monf“ ning aegajalt öeldakse tema kohta ka „Sliderman“, mis viitab tema ebatavalisele libistamise tehnikale. Eriti kasutab ta seda liivaväljakutel. Samas on ta seda võimeline tegema ka teistel pinnastel.

5. Lajal on praegu Eesti parim

Aastaid tiirlesid tennisemaailma tipus Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi, kes jõudsid WTA tabelis parimal juhul vastavalt teisele ja 15. reale. Praeguseks on esimene karjääri lõpetanud ning teine langenud pingereas 1276. kohale. Nii on Eesti esitennisitiks kerkinud just Lajal, kes on meeste ATP tabelis praegu 216. kohal.