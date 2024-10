Võru Barrus läheb Lätti punktilisa püüdma. Lüütsepp: eesmärk on kaks võitu

Cronimet liiga liider ongi hetkel Jekabpilsi Luši, kes on võitnud kaks ja pole kaotanud ühtegi kohtumist. Tartu Bigbank on kahe võidu ja ühe kaotusega teine ning Riia Robežsardse samuti kahe võidu ja ühe kaotusega kolmas. Ezerzeme/DU on kahe võiduga neljas, ühe võiduga Võru Barrus VK on viies ja ühe punktiga Pärnu VK kuues. Selver x TalTech pole veel punktiarvet avanud.

Võru meeskond pidas neljapäeval esimese kohtumise Aadu Luukase karikavõistlustel, kus nende veerandfinaali vastaseks on esiliigaklubi Danpower Võry VK. Avamängu võitis Barrus 3:0. Ka viimases Cronimet liiga kohtumises oli Oliver Lüütsepa juhendatav meeskonda edukas, kui 3:0 saadi jagu Robežsardzest.

Oliver Lüütsepp ütleb, et meeskond sai viimasest Cronimet liiga kohtumisest enesekindlust. „Viimane kohtumine Riiaga oli selline, et vastane ei olnud nii hea, kui nad olid enne meie mängu Tartu vastu ja hooaja eel. Aga ma ei taha sellega enda poistelt midagi ära võtta, 3:0 on ju tulemus ja eks me ise tegime selleks ka midagi, et nad nii head ei olnud. Oli üsna mugav mängida, pidime vaid fookust hoidma. Sellest võidust saime palju enesekindlust juurde,“ vaatas peatreener viimasele liigamängule tagasi.

„Selle nädalavahetuse osas on meil selge eesmärk mõlemas mängus võit võtta. Madalamaid eesmärke ei saa endale seada. Selge see, et lihtne see pole, sest Lätis on raske ja nad mängivad kodupubliku ees alati hästi. Lisaks on meil all bussireis ja ses osas tuleb väike proovikivi taas. Aga õnneks on kõik mehed terved ja saame minna täiskoosseisus võitlusse,“ lisas Lüütsepp.