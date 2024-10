Ancelotti skandaali sattunud Mbappest: ta tuli tagasi hoopis teise mängijana

Rootsi meedia kirjutas selle nädala alguses, et Mbappet kahtlustatakse vägistamises. Väidetav kuritegu leidis aset eelmise nädala lõpus Stockholmi hotellis Bank. Pärast Rootsi meedias ilmunud uudiseid kaebasid Mbappe esindajad väljaanded laimamise eest kohtusse.

„Need 15 päeva [koondisepausi ajal] on teda aidanud. Ta tuli tagasi hoopis teise mängijana. Ta on heas vormis, õnnelik ja ootab homset mängu. Ta on meeskonnale väga oluline,“ ütles Ancelotti tänasel pressikonverentsil, vahendab Aftonbladet.