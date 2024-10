Jalgpalli esirikkurid: Premier League kaotab positsioone ja Ronaldo teenib Messist poole rohkem

Absoluutses tipus ei ole aastatega suurt muutunud ning kahelt esimeselt realt leiab ikka Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi. Praeguseks on esimene 39- ja teine 37-aastane. Suurimaks muutuseks võib aga nimetada tõsiasja, et edetabeli esikümmet ei moodusta enam ainult Premier League’i ja La Liga mängijad. Positsioone on käest andnud mõlemad. La Liga puhul on tabelist kadunud FC Barcelona mängijad, keda oli eelmisel kümnendil sarnaste pingeridade esikümnes reeglina mitu.