Vigastusega maadelnud Sander Raieste läheb operatsioonile

Nüüd teatas Baskonia legendaarne peatreener Pablo Laso Hispaania väljaandele Noticias de Alava, et eestlast ootab ees operatsioon.

„„Ta peab täiendavatele uuringutele minema ja kui asi vajab kirurgi sekkumist, siis võiks operatsiooni tegelikult nüüd hooaja alguses ära teha, sest siis oleks ta võibolla ainult paar nädalat audis. Vähemalt see oli minu soovitus, sest sportlase song on asi, mis jääb piinama ja kogu hooeg võib kannatada saada,“ selgitas Kangur „Pihtas põhjas“ korvpallisaates, et novembrikuus Raiestet koondises ei näe.