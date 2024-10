Žalgirise 27-punktilisest kaotusseisust välja tassinud peatreener: ma elangi selleks, et probleeme lahendada

Kusjuures Žalgirise jaoks oli tegemist klubi ajaloo suurima tagasitulekuga ning Euroliigas on suuremat tagasitulekut nähtud vaid korra, kui hooajal 2012/13 ei õnnestunud Siena Montepaschil vormistada Gdynia vastu võiduks 28-punktilist eduseisu.

„Ma ei teinud nendest numbritest isegi välja. Olen küll praegu mängijate, klubi ja fännide üle väga õnnelik, aga mind ümbritsevad probleemid ja elan selleks, et neid lahendada. Üritan praegu mõista, kuidas oleks võimalik meeskonda aidata, et selliseid asju rohkem ei juhtuks,“ selgitas ta. „See polnud mingi ime, vaid lihtsalt võimas tagasitulek.“

Ning 56-aastase itaallase sõnul pole ta juba tükk-tükk aega midagi sellist kogenud, kui üldse. „Ma kunagi tulin -25 pealt välja, aga see juhtus vist küll 5000 aastat tagasi. Ma tõesti ei mäleta millal... Võimalik, et see oli mingis noortemängus,“ meenutas Trinchieri.