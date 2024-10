Karjääri lõpetamisest teatanud tennisetäht muutis haiguse tõttu meelt

30-aastase Collinsi sõnul tahtis ta karjääri lõpetada, et saada emaks ja perekond luua, kuid tennisist on kimpus emakaõõne haiguse endometrioosiga, mistõttu pole laste saamine hetkel mõeldav.

„Olen suhelnud etinevate spetsialistidega, et mõista, kuidas oleks kõige mõistlikum oma suur unistus täide viia ja pere luua. Endometrioosi ja viljakusega toime tulemine on olnud suur väljakutse paljude naiste jaoks ja hetkel kogen seda ka ise. Olen veendunud, et mu abilised teevad head tööd, aga kõik võtab lihtsalt kauem aega, kui olin arvestanud. Ühesõnaga, järgmisel aastal saab mind ikkagi veel võistlemas näha,“ teatas Collins sotsiaalmeedias.