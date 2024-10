Dani Sordo liitub Hyundai tiimi juhtkonnaga

Hispaanlane on Hyundai tiimis sõitnud 2014. aastast alates. Tänavu on ta osalenud Portugali, Sardiinia ja Kreeka rallil. Neist kahel viimasel jõudis ta ka poodiumile.

Sordo osas kirjutas DirtFish juba eelmisel hooajal, et pärast sõitjakarjääri lõppu võib ta Hyundais saada uue ametikoha. Neljapäeval vahendaski portaal, et järgmisest aastast võib teda näha juba tiimis uues rollis.

Tõenäoliselt ei saa temast päris tiimi pealikku, aga ta on võtmas üle üht kõrget juhtimiskohta ning hakkab aru andma meeskonna praegusele juhile ja Hyundai motospordi osakonna presidendile Cyril Abiteboulile . DirtFish vahendab, et Abiteboul ei pühendu tulevikus enam täielikult autorallile, vaid rohkem WEC-sarjale, kus Hyundai 2026. aastast kaasa plaanib lüüa.

Sordo lendas Kesk-Euroopa rallile kohale otse Lõuna-Koreast, kus ta Hyundai juhtkonnaga kohtus. „Ma ei ole õige inimene sellele vastama. Seda tuleks Cyrililt küsida,“ kommenteeris hispaanlane enda tulevikku võistkonnas. „Samas on selge, et Cyril ei saa korraga kahe projektiga tegeleda. Tal on nüüd rallis kogemusi, aga ta sündis siiski ringrajal ning armastab seda. Kui ma teen midagi, siis koos tiimiga, sest ma ei saa üksi võistkonda juhtida.“