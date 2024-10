Zirk pääses MK-etapil finaali, Tribuntsov jäi napilt välja

“Miinimum eesmärk ehk pääs finaali on tehtud,“ rääkis Zirk pressiteate vahendusel. „Ujumine oli veidi raskem kui ehk ootasin, aga hooaja esimese stardi kohta on see enesetunne tegelikult normaalne. Finaalis on kiired poisid ja tuleb vägev andmine.“