VIDEO | Uskumatu! Žalgiris tegi Euroliigas ajaloolise tagasituleku ja muljet avaldav seeria jätkub

Milano võitis avaveerandi 24:17 ja poolajapausile mindi võõrustajate 49:31 eduseisul. Kolmanda veerandaja keskpaigas juhtis Milano juba 27 punktiga ja vägisi tundus, et mängu saatus on sellega otsustatud.

Žalgiris on nüüd Euroliigas Milanost jagu saanud juba viis kohtumist järjest. Kusjuures Žalgirise jaoks oli tegemist klubi suurima tagasitulekuga ning Euroliigas on suuremat tagasitulekut nähtud vaid korra, kui hooajal 2012/13 ei õnnestunud Siena Montepaschil vormistada Gdynia vastu võiduks 28-punktilist eduseisu.

„Olime kolm veerandaega kohutavad, püüdsin leida viit mängijat, kes koos funktsioneeriks. Kolm veerandaega ei teinud me piisavalt, aga siis miskit juhtus. „Klikkisime“ ja asusime mängima tohutu energiaga. Usun oma mängijatesse ja see on nende preemia, kaks võitu võõrsil. Mulle ei meeldinud meie esimese poolaja kehakeel, aga meil on sitkust.“