Tattar alustas jahti 35 000 dollari nimel imeliselt, kuid raputas endale tuhka pähe. „Üritan midagi ilusat korda saata, kuid kardan“

Hooaja finaalvõistlusele tagasid koha käimasoleva aasta 20 paremat naismängijat. Erinev on ka võistluse formaat, kuna kõik mängijad said vastavalt hooaja edetabelile algskoori, millega avaringi alustati. Näiteks Tattar alustas turniiri esimest ringi tulemusega 8 alla par´i. Hooaja edetabeli liider Missy Gannon sai algskooriks aga 10 alla par´i ning tema järel teist kohta hoidev Holyn Handley 9 alla par´i.

Eestlanna oli veidi ebakindel

Tattarilt uuriti seepeale, kas sarnase tulemuse mängimine kõigil neljal päeval võib talle esikoha tuua. Eesti mängija arvates võib sellest piisata, kuna võitlusrada on keeruline. „Siin on väga lihtne vigu teha. Kaks viimast korvi on päris hullumeelsed. 6 alla par´i mängimine on päris hea tulemus,“ lisas Tattar.