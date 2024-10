Rootsi koondise sportlane pakkus alaealisele oraalseksi eest 10 000 eurot

Väidetavalt oli süüdimõistetu neljakümnendates eluaastates mees, kes saatis alaealisele neiule pilte ja videoid, mis sisaldasid seksuaalset ja vägivaldset sisu. Tüdruk olevat küll maininud, et on alaealine, kuid mees sellest ei hoolinud.

Süüdimõistetu sõnas ülekuulamisel, et pole lapsele ühtegi videot saatnud ning eitas, et tundis neiu vastu seksuaalset huvi. Küll aga ei eitanud mees, et on tüdrukuga suhelnud.