DELFI VIDEO | Ott Tänak MM-tiitli heitlusest: vahe on suur ja kõik on Neuville´i kätes

„Seda on keeruline enne rallit ette näha. Üritasime ühe testipäevaga teha nii palju kui võimalik, et vähegi paremaks saada. Aga lõpuks on ralli ja olud erinevad. Eks ralli ise näitab, kus me oleme,“ sõnas Tänak.

Rääkides võimalikust MM-tiitli võidust tõdes Tänak, et kõik on Neuville´i enda kätes. „Vahe on suur. Eks näis, mis olukord ralli lõpuks on, aga meeskondlikku olukorda silmas pidades on kriitiline teha hea ralli,“ tunnistas Eesti ralliäss.