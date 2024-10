Eesti naiste käsipallikoondis valmistub ajalooliseks valikturniiriks

Eesti naiste koondise jaoks on tegemist ajaloolise sündmusega, kuna varem ei ole suurturniiri kvalifikatsioonis osaletud. Aastatel 2006 - 2018 osaleti tolleaegsel Challenge Trophy-l. Viimased aastad on mängitud sõpruskohtumisi ning värskelt loodud Balti mere karikaturniiri.

„Koosseisu kohapealt me nuriseda ei saa,“ alustas peatreener Ergo Rohi mängijate ülevaatega. „Kuigi on üksikuid pallureid, keda me pisivigastuste tõttu kasutada ei saa, siis kõik välismaal leiba teenivad naised on kohal. Võib isegi öelda, et nii tugevat nimekirja ei ole me varem välja saata saanud.“