Stefan Arandi paadimootor põles F1 etapi vabatreeningul läbi

„Esimene vabatreening algas sellega, et pika sirge lõpus umbes 190 km/h sõites tabas meid tehniline rike. Mootori trimm ei tulnud enam alla ja paat polnud enam juhitav. See oli ärev hetk.“ rääkis Arand.

Paat tõsteti välja ja asuti uurima, mis valesti on. Üks hüdraulika pumpadest oli läbi põlenud. Pump vahetati teise vastu, mis ka kohe läbi põles. Viga leiti ja selleks oli pumpade tööd juhtinud relee läbipõlemine. Sellega olid vead kõrvaldatud.

„Teise vabatreeningusse saime uuesti peale. Siis muutus taaskord paat juhitamatuks - see on selle raja eripära. Hästi pikad kiired sirged ja samas osaliselt ka tehniline rada. Me ei suutnud leida sõukruvi, mis sobiks. Meie enda sõukruvid siin rajal väga ei toiminud.“ võtab Arand vabatreeningut kokku. „Otsustasime minna mootoriga alla poole - lootes leida rohkem juhitavust. Juhitavuse saime kätte, kuid ringiaja poolest suutsime kolmandas vabatreeningus sõita välja seitsmenda aja.“