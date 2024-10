Neuville Kesk-Euroopa ralli eel lisapinget ei tunne: me ei pea MM-tiitlit sel nädalavahetusel kindlustama

Neuville´il on kaks etappi enne hooaja lõppu meeskonnakaaslase Ott Tänaku ees MM-sarjas 29-punktiline edumaa. Kuna kahe viimase etapiga on laual maksimaalselt 60 silma, võib Belgia rallipiloot karjääri esimese MM-tiitli kindlustada juba eesoleval nädalavahetusel Kesk-Euroopa rallil.

„Olen hetkel üsna rahulik. Võib-olla nädalavahetusel pinge kasvab, kuid hetkel üritan lihtsalt keskenduda. Meil ei ole kohustust sel nädalavahetusel meistritiitlit kindlustada, kuigi soovime ja loodame, et saame sellega hakkama. Meil on olnud terve aasta hea strateegia ning ma ei näe põhjust seda muuta,“ rääkis Neuville Kesk-Euroopa ralli avapaugu eel.

Belgia ralliäss on terve karjääri vältel suutnud paremaid esitusi näidata asfaldilt, mitte kruusal. See võiks Neuville´i arvates talle nädalavahetusel kaardid kätte mängida, kuna stardipositsioon on samuti soosiv.