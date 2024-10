Pisut murelik Sebastien Ogier: õhus on tavalisest enam küsimärke

„Minu testipäeval olid teised tingimused, kui need, mis siin vastu vaatavad. Testi ajal oli tee märg ja tõeliselt libe. Olud polnud ideaalsed ja teed samuti. Andsime oma parima, aga kuna viimasest asfaldirallist on kaua aega möödas, siis auto seadistamise osas on õhus tavapärasest rohkem küsimärke,“ vahendas prantslase sõnu portaal Rallit.fi.

Kõigest hoolimata sihib ta Tšehhis, Austrias ja Saksamaal peetaval Kesk-Euroopa rallil võitu. Sõitjate arvestuses pole tal enam midagi suurt püüda, sest liidrile Thierry Neuville’ile (Hyundai) on kaotust juba 41 punkti. Võistkondlikus arvestuses käib aga tihedam heitlus, kaks etappi enne hooaja lõppu on Hyundai edu Toyota ees 17 punkti.

„Tänavu ei tohiks olukord olla nii halb kui eelmisel aastal. Siis oli ikka päris hull. Põhimõtteliselt oli võimalik võita ainult esimesena startides. Iga järgnev auto kaotas mitu sekundit,“ meenutas Ogier mullust Kesk-Euroopa rallit, mille ta lõpetas rehvipurunemise kiuste neljandana.

„Sel aastal peaks ilm kuiv olema ja sõitjate jaoks on tingimused pisut võrdsemad. Loodame võidu nimel heidelda, sest see on eesmärk,“ lisas ta.

Kesk-Euroopa ralli algab täna kell 16.05 Tšehhi pealinna Praha lähedal peetava publikukatsega.