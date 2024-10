„Vabandan, et mul on Saksamaa pass.“ Inglismaa jalgpallikoondises algab uus ajastu

„Rahvusvaheline jalgpall peaks olema meie parimad versus vastaste parimad. Gareth Southgate ei olnud ehk kõigi lemmik, aga ta andis meie rahvusmeeskonnale identiteedi ja mängijatele - ja meile kõigile - põhjuse uskumiseks. Nüüd on meil Thomas Tuchel, küsitava treeneritaustaga sakslane ja FA (Inglismaa jalgpalliliit - K.R.), kes jookseb ringi nagu paanikas peata kana, et jõuda Manchester Unitedi ette.“

Mõistagi ei suhtu kogu Inglismaa Tucheli palkamisse samamoodi. Vastupidi. Paljud fännid hoopis tervitavad edukat treenerit, kellelt loodetakse, et ta toob viimaks tiitli ka jalgpalli sünnimaa koju. Daily Mail on oma seisukoha eest saanud sotsiaalmeedias kõvasti kriitikat, aga fakt jääb siiski samaks. Alles kolmandat korda ajaloos on inglastel välismaalasest loots.