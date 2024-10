Norra suusatähe unistus sattus kurja bakteri tõttu ohtu

Suve lõpus tundis Tönseth, et on saavutanud elu parima vormi. Norra koondise Rootsis peetud laagris tabas teda aga tõsine tagasilöök.

„Järsku tekkis kõrge palavik ja isegi voodist oli raske üles tõusta. Selgus, et see oli bakter nimega mükoplasma. See läheb otse kopsudesse. Ja see ei ole üldse tore,“ rääkis ta Norra rahvusringhäälingule.

Tönsethi sõnul on see nakkus hävitanud mitmete sportlaste karjäärid. „Aga kuulda on igasuguseid lugusid. Nende lood, kellel läheb halvasti, jäävad rohkem meelde. Aga vähemalt praegu on mul veel usku,“ ütles Tönseth, aga lisas, et praeguse seisuga on ta Trondheimis peetavast MM-ist veel väga kaugel.