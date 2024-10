Pärnu Sadam on suurema madalseisu ületanud. Oliver Suurorg: nüüd on võitlus ja energia olemas

„Alustasime täiskoosseisus ettevalmistust augusti keskpaigas. Peatreener (Vitali Stepanovski) ütles juba alguses, et ettevalmistustsükkel tuleb karm. See jooksis võib-olla karikamängude algusesse sisse. Muidugi olid need mängud tähtsad, sest need andsid karikavõistlusteks asetuse, aga me polnud sel ajal veel ühes rütmis. Nüüd on liigad alanud ja enam selliseid asju lubada ei saa,“ rääkis mängujuht peale matši Oradeaga.