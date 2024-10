Tartu Bigbank pani teist päeva järjest Ukraina klubi paika ja jõudis eurosarjas teise ringi

Bigbank alustas sama põhikoosseisuga nagu eile ehk sidemängija Aleksander Eerma, nurgaründajate Martti Juhkami ja Valentin Kordase, tempode Mart Naabri ja Rico Wardlow, diagonaalründaja Jack Williamsi ja libero Silver Maariga. Tartu sai avageimis mitmel korral paari punktiga juhtima, aga Zõtomir püsis tempos. Esmakordselt pääsesid külalised ette seisul 11:10. Sealt edasi jätkus tasavägine mäng, kus tartlased tegid 18:19 kaotusseisust Valentin Kordase hea rünnaku toel 4:0 spurdi. Paaripunktilist edu enam käest ei antud ja vahetusest sekkunud Stefan Kaibaldi serviäss lõpetas avageimi skooriga 25:21.

Teine vaatus algas taas paremini võõrustajate jaoks, kes pääsesid 5:1 juhtima. Alar Rikbergi hoolealused said heast algusest indu juurde ning kasvatasid vaikselt edu. 10:16 kaotusseisus võttis vastaste loots Serhii Tereikovsõi aja maha, aga mängu see muutust ei toonud. Tartlased võitsid teise geimi 25:18, millega oligi edasipääs 32 parema sekka tagatud.