VIDEO | Kuulsa korvpalliperekonna liige tuli 1006 päeva pikkuse vigastuspausi järel taas platsile

Viimati 2022. aasta alguses mänginud Ball on vahepealsel ajal käinud kolmel vasaku põlve operatsioonil, millest kahel korral on talle siirdatud uus kõhr. Neist viimane leidis aset 2023. aasta märtsis. Nagu Ball pärast mängu rääkis, pidigi viimase protseduuri taastumisaeg nii pikk olema.

„Tegelikult läks aeg kiiremini kui alguses arvasin. Kui mulle öeldi, et aega läheb 18 kuud, tundus see hullusena, aga vähemalt olen nüüd siin. See kõik on seljataga,“ vahendas 198 cm pikkuse tagamängija sõnu ESPN.