DELFI VIDEO | Gert Kullamäe: koduvile oleks aidanud, kui nii tohib öelda

„Kerge meil polnud, aga ikkagi. Sellises liigas ja sellises grupis on iga mäng tähtis. Kahju, et lõpp ära vajus. Lauapallid oli üks asi, millega me jäime hätta. Jäime mõnes kohas hiljaks ja magasime maha. Ja noh, mõned viled ka. Võib-olla oleks koduvilest olnud mõnes kohas natuke abi. Ma ei tea,“ selgitas Kullamäe kohtumise järel.