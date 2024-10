Eesti parimad iluuisutajad võistlevad sel nädalal Prantsusmaal

Meeste üksiksõidus on võistlemas Aleksandr Selevko, Mihhail Selevko ja Arlet Levandi. Selle aasta EM-i hõbemedalist Aleksandr Selevko teeb Prantsusmaal hooaja teise stardi. Kuu aega tagasi võistles ta Itaalias, kus sai 9. koha. Mihhail Selevko teeb Nices oma hooaja esimese võistluse. Arlet Levandi on seni võistelnud edukalt juunioride GP sarjas, kus on saavutanud 3. ja 6. koha.