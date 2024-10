Rallitiimi RedGrey juht Juss Roden: uskusime Tänakuga sellesse, mida üheskoos teeme, ja usume endiselt

Maailm näikse olevat muutumises, kuid samas on midagi püsivat. Oli 2009. aasta, kui rallitiimi pealik Juss Roden tutvustas Eesti kiireimat automehaanikut Ott Tänakut , kes oli äsja lõpetanud Portugalis oma esimese MM-ralli. „Poisist võib asja saada, ta on väga kiire,“ kiitis Roden. „Ja mehaanikuna on ta väga hea, meil kehvi polegi. „Loominguline tüüp.“

Aastaid on merre voolanud, Tänak kannab ralli maailmameistri tiitlit. Seega läks Rodeni ennustus läks täide – poisist sai asja. Ning duo töötab endiselt käsikäes: Roden juhib RedGrey rallimeeskonda, mis on kasvanud rahvusvaheliseks, ent Tänak ei keera enam mutreid, vaid on tiimi üks omanikest. Teades nii Rodeni kui ka Tänaku ambitsioone, on RedGrey alles oma teekonna keskel.